स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर Sanjay Bangar ने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान Ishan Kishan की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किशन ने टीम की कप्तानी करते हुए शानदार रणनीति और समझदारी दिखाई है। बांगड़ के मुताबिक, ईशान मैदान पर गेंदबाजों का इस्तेमाल बेहद सटीक तरीके से करते हैं और मैच की स्थिति को अच्छे से पढ़ते हैं।

कमिंस की वापसी के बाद भी कप्तान बने रहें किशन

बांगड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भले ही नियमित कप्तान Pat Cummins टीम में वापसी करें, लेकिन कप्तानी ईशान किशन के पास ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक भारतीय कप्तान होने से टीम में निरंतरता बनी रहती है और खिलाड़ियों को स्थिरता मिलती है।

चोट से उबरकर वापसी को तैयार कमिंस

Pat Cummins हाल ही में पीठ की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। लेकिन अब उनकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वह 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। कमिंस ने सोशल मीडिया के जरिए संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही टीम से जुड़ेंगे।

गेंदबाजों के इस्तेमाल में दिखी समझदारी

बांगड़ ने खास तौर पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में किशन की रणनीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि किशन ने स्पिनर्स का इस्तेमाल सही समय पर किया और मैच का नियंत्रण बनाए रखा। उनके अनुसार, युवा कप्तान ने बिना जल्दबाजी के शांत दिमाग से फैसले लिए, जो टीम की जीत में अहम साबित हुए।

SRH की दमदार जीत

Sunrisers Hyderabad ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में Abhishek Sharma ने 68 गेंदों पर नाबाद 135 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। वहीं Heinrich Klaasen ने 37 रन बनाकर टीम को 242/2 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

दिल्ली की पारी बिखरी

लक्ष्य का पीछा करते हुए Delhi Capitals की टीम दबाव में आ गई। Nitish Rana (57) और KL Rahul (37) ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम लक्ष्य से दूर रह गई।

गेंदबाजों ने खत्म किया मैच

SRH के लिए Eshan Malinga ने 4/32 की शानदार गेंदबाजी की। वहीं Harsh Dubey ने भी अहम विकेट लेकर दिल्ली की पारी समेट दी। अंत में दिल्ली की टीम ऑलआउट हो गई और SRH ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमाया।