नई दिल्ली : राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ IPL 2026 के अपने पहले गेम में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए RR के रवींद्र जडेजा ने जियो स्टार एक्सपर्ट अनिल कुंबले और सुरेश रैना से CSK से बाहर होने, RR की शुरुआती बॉलिंग और टीम की ऑलराउंड ताकत पर अपने विचार साझा किए।

जडेजा ने CSK से अपने इमोशनल जाने के बारे में कहा, 'मुझे पिंक कलर पसंद आ रहा है। पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था, लेकिन मैं बस मजाक कर रहा हूं। जाहिर है, CSK जैसी फ्रेंचाइजी छोड़ना, जहां मैंने 12-13 साल खेला था, शुरू में थोड़ा मुश्किल था। यह बहुत इमोशनल था। लेकिन मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफर का हिस्सा हैं। अच्छी बात यह थी कि मैं अब उस टीम के साथ हूं जहां मैंने पहली बार IPL टाइटल जीता था। वह याद हमेशा मेरे साथ रही है, कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद मैंने अपना IPL करियर वहीं से शुरू किया था और अपने पहले ही सीजन में टाइटल जीता था। मैंने उन यादों को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाया है, और मेरा मकसद नए ग्रुप के साथ जितना हो सके उतना सीखना और टीम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है।'

गुवाहाटी के विकेट पर और शिवम दुबे का बड़ा विकेट लेने के लिए अपनी लाइन को एडजस्ट करने पर जडेजा ने कहा, 'विकेट थोड़ा चिपचिपा था, इसलिए यह मेरी तरह की बॉलिंग के लिए सही था। मेरा काम बस सही एरिया में बॉलिंग करना था। जब आप थोड़ी सी मजबूत विकेट पर सही एरिया में बॉलिंग करते हैं, तो बॉल पकड़ती है और धीमी आती है, जो एक बॉलर के तौर पर अच्छा लगता है।'

उन्होंने कहा, 'पहले ही मैच में बॉलिंग के लिए ऐसी सतह मिलने से एक बॉलर के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं स्टंप्स पर बॉलिंग करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं चांस लेना चाहता था कि अगर वह मिडिल में न जाए। लेकिन जब उसने मुझे छक्का मारा, तो मैंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर वाइड बॉलिंग कर ली, क्योंकि वह मुझे सीधी लाइन पर मारता रहता। इसलिए, मैंने पांचवें-छठे स्टंप की लाइन पर फिनिश करने का फैसला किया, यह सोचकर कि अगर वह क्रॉस गया, तो शायद उसकी टाइमिंग सही न हो, और वही हुआ - यह हमारे लिए एक बड़ा विकेट था।'

जडेजा ने शिवम दुबे को आउट करने के बाद अपने जबरदस्त सेलिब्रेशन पर कहा, 'जब मैं CSK के लिए खेलता था, तो मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट करता था, इसलिए, यह मेरा ‘जारी रहेगा' वाला पल था। दुबे जैसा बैटर आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं देता और पहली ही बॉल से बड़े शॉट मारने की कोशिश करता है। यह मेरे दिमाग में था, लेकिन मेरा मेन मकसद उसे आउट करना था क्योंकि उस समय उसका विकेट शायद उनकी उम्मीदें खत्म कर देता, यह देखते हुए कि इसके बाद सिर्फ बॉलर ही आने वाले थे और लाइन-अप में कोई और हाडर्-हिटर नहीं था।'