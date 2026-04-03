कोलकाता : सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने कहा कि टीम ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है, जिसमें वे शुरुआत से ही बल्ला घुमाकर विकेट गंवा देते थे। यह बात उन्होंने IPL 2026 के अपने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 65 रनों की शानदार जीत दर्ज करने के बाद कही।

अपने आक्रामक रवैये के लिए मशहूर क्लासेन ने इस मैच में एक अलग अप्रोच अपनाया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पारी की शुरुआत धीमी गति से की और कोई जोखिम नहीं उठाया बल्कि स्ट्राइक रोटेट करके विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। अपने अप्रोच के बारे में बात करते हुए क्लासेन ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ सालों की गलतियों से सीखा है। उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की भी तारीफ की जिन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दी, जिससे मध्यक्रम पर से दबाव कम हो जाता है।

क्लासेन ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'अभिषेक और ट्रैविस के बाद बल्लेबाजी करने की यही खूबसूरती है; जब आप मैदान पर उतरते हैं और रन रेट पहले से ही 14 या 15 पर होता है, तो आपको तुरंत बल्ला घुमाना शुरू करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में अपनी गलतियों से सीखा है और इससे आपको पहली गेंद से ही जबरदस्ती करने के बजाय, पहले जमने और बाद में तेजी लाने का मौका मिलता है।'

क्लासेन ने 35 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाया जिससे टीम 20 ओवरों में 226 रनों का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 82 रनों की साझेदारी की; नीतीश ने भी सिर्फ 24 गेंदों में 39 रन बनाए और अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। यह लक्ष्य तीन बार की चैंपियन KKR के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ क्योंकि वे 16 ओवरों में सिर्फ 161 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। इस मैच में नीतीश ने गेंदबाजी में भी अहम योगदान दिया और दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। उन्हें जयदेव उनादकट और ईशन मलिंगा का भी साथ मिला जिन्होंने दो-दो विकेट लिए।