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नई दिल्ली : कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगामी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए बुरी खबर है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के गुरुवार को अगले मैच में गेंदबाजी कर सकते हैं। 

IPL नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी ग्रीन को KKR ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, उन्होंने टीम के लिए अपने शुरुआती मैचों में एक विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार KKR को सूचित किया गया था कि ग्रीन IPL 2026 की शुरुआत एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में करेंगे। CA ने 30 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR के पहले मैच के बाद जारी एक बयान में कहा, 'कैमरन को पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाजी से दूर रहने की जरूरत है। कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें।' 

अब जबकि KKR इस सीजन का 15वां मैच LSG के खिलाफ खेल रही है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अपडेट को 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन अब प्रतिस्पर्धी माहौल में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। ग्रीन अपने पहले तीन मैचों में एक बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने तीन पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ KKR के अभियान के पहले मैच में 18 रन बनाए थे, लेकिन अगले दो मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ दोहरे अंकों तक पहुंचने में नाकाम रहे, क्योंकि वे क्रमशः सिर्फ 2 और 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। 

KKR के गेंदबाजी विभाग में ग्रीन की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, जो पहले से ही मथीशा पथिराना, हर्षित राणा और आकाश दीप के बिना है जो चोटों से उबर रहे हैं, जबकि मुस्तफिज़ुर रहमान को टूर्नामेंट शुरू होने से काफी पहले BCCI के निर्देशों पर टीम से हटा दिया गया था। वरुण चक्रवर्ती की खराब फॉर्म ने KKR की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। नतीजतन तीन बार की चैंपियन टीम अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है और उसके पास केवल एक ही पॉइंट है, क्योंकि PBKS के खिलाफ उसका तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। 