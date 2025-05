कोलकाता : आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है और ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच हुए मुकाबले ने प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भले ही चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदें खत्म हो चुकी हों, लेकिन उनके गेंदबाजों ने कोलकाता के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अपनी चमक बिखेरी। अफगान स्पिनर नूर अहमद इस मैच के दौरान शानदार रहे। पहले गेंदबाजी करते हुए उन्होंने कोलकाता की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया।

नूर ने अपने हमवतन रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर शुरुआती झटका दिया, फिर 8वें ओवर में विस्फोटक सुनील नरेन को चलता कर कोलकाता को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को भी पवेलियन भेजकर उन्होंने 4/31 का शानदार स्पेल दर्ज किया। यह उनका आईपीएल में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो इस सीजन की शुरुआत में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4/18 से थोड़ा पीछे है।

