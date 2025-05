मुंबई : टी20 क्रिकेट में एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कोहली ने आरसीबी (RCB) के लिए 8871 रन बनाए हैं, जो इस सूची में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी यह उपलब्धि टी20 क्रिकेट में उनकी निरंतरता और समर्पण को दर्शाती है। इस सूची में दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान रोहित शर्मा आ गए हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 6008* रन बनाए हैं। रोहित का यह आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि वह आईपीएल 2025 में शानदार फॉर्म में हैं।

𝑨 𝑯𝒊𝒕𝒎𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒐𝒘 𝒊𝒏 𝑱𝒂𝒊𝒑𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕! 🤩👏



Rohit Sharma, who turned 38 yesterday, notches up his 46th IPL fifty 🙌#RRvsMI | #RohitSharma pic.twitter.com/uM5Lekueyb