खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के पावरप्ले में बल्लेबाजों ने जमकर आक्रामक खेल दिखाया है और इस दौरान छक्कों की बारिश देखने को मिली है। टूर्नामेंट के शुरुआती ओवरों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। आरआर ने पावरप्ले में कुल 37 छक्के जड़े हैं, जो इस सीजन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है, जिसने 29 छक्कों के साथ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया। मुंबई इंडियंस (MI) 26 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स (PBKS) ने 25 छक्के लगाकर चौथा स्थान हासिल किया। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 23 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर है।

