खेल डैस्क : गेंद को तेजी से जज कर ग्राऊंड के किसी भी कोने में मारने की क्षमता भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के खून में बसी हुई है। वीरवार को जब जायसवाल चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे तो उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जोकि सात बल्लेबाजों के लिए दूर की कौड़ी है। दरअसल, 23 साल के जायसवाल ने आरसीबी के खिलाफ पारी की शुरूआत करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था। आईपीएल इतिहास में वह अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीन बार पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है। उनके बाद सात बल्लेबाज नमन ओझा, मयंक अग्रवाल, सुनील नरेन, विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, फिल सॉल्ट, प्रियांश आर्य ऐसा कर चुके हैं लेकिन वह इस कारनामे को दोहरा नहीं पाए। जबकि जयसवाल इसे 3 बार कर चुके हैं।

आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन कर रहे जयसवाल

1 बनाम हैदराबाद

29 बनाम कोलकाता

4 बनाम चेन्नई

67 बनाम पंजाब

6 बनाम गुजरात

75 बनाम आरसीबी

51 बनाम दिल्ली

74 बनाम लखनऊ

49 बनाम आरसीबी

जयसवाल के अब 9 मैचों में 39 की औसत के साथ 356 रन हो चुके हैं। वह बटलर की बराबरी पर आ चुके हैं जिन्होंने 8 पारियों में ऐसा किया है। इस लिस्ट में अभी भी पहले नंबर पर साई सुदर्शन बने हुए हैं जिन्होंने 417 रन बनाए हैं। विराट कोहली 9 पारियों में 392 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ ही 70 रन की पारी खेली थी।

