खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुछ गेंदबाजों के प्रदर्शन ने न केवल सुर्खियां बटोरीं, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपनी जगह बनाई। यहां हम आपको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे गेंदबाजी स्पैल्स के बारे में बता रहे हैं, जहां गेंदबाजों को बिना विकेट लिए भारी रन लुटाने पड़े। लिस्ट में दूसरे नंबर पर एंट्री दर्ज कराई है सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। 34 साल के शमी ने पंजाब के खिलाफ अपनी उम्र से दो गुणा (0-75) रन लुटा दिए। इसी कारण पंजाब किंग्स पहले खेलते हुए 245 रन बनाने में सफल रही।

स्टोइनिस ने शमी की लगातार चार गेंदों पर छक्के लगाए, देखें वीडियो-

6, 6, 6, 6 to finish it off, courtesy of Marcus HULK Stoinis! 👊💪



