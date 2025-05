खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार धैर्य और साहस दिखाते हुए अपनी टीम को 100 रनों की जोरदार जीत दिलाई। मैच से पहले अभ्यास के दौरान एक स्थानीय स्पिनर की गेंद उनकी आंख पर लगी, जिसके कारण उन्हें 7 टांके लगे। चोट के बावजूद पांड्या ने मैदान पर उतरने का साहसिक फैसला किया। टॉस के दौरान उनकी आंख पर पट्टी और चश्मा उनकी चोट का सबूत था, लेकिन इसने उनके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया।

पांड्या ने 23 गेंदों पर 48 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और छह चौके शामिल थे, जिससे मुंबई इंडियंस ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजी में भी उन्होंने एक ओवर में दो रन देकर शुभम दुबे का विकेट लिया। राजस्थान रॉयल्स 117 रन पर सिमट गई। पांड्या की वीरता ने 2016 में विराट कोहली की याद दिलाई, जब कोहली ने चोट के बावजूद शतक बनाया था। सूर्यकुमार यादव ने भी 23 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाकर उनका साथ दिया। दोनों की 44 गेंदों पर 97 रनों की साझेदारी ने राजस्थान के लिए चुनौती खड़ी कर दी। पांड्या के नेतृत्व और प्रदर्शन ने मुंबई की जीत को यादगार बना दिया।

