नई दिल्ली: भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में लगी पसलियों की चोट से वह अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और समय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं, तिलक वर्मा की फिटनेस को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है।

वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर सस्पेंस

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुंदर को पूरी तरह फिट होने में अभी दो और हफ्ते लग सकते हैं। इस देरी के चलते उनका टी20 वर्ल्ड कप में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है।

बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया, 'उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी दो हफ्ते और लगेंगे। मेडिकल टीम ने फिलहाल उन्हें आराम की सलाह दी है। अब चयन समिति और टीम मैनेजमेंट को तय करना होगा कि उन्हें टीम में बनाए रखा जाए या उनके विकल्प पर विचार किया जाए।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे लगी चोट

वॉशिंगटन सुंदर को यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय लगी थी। वह उस मैच में सिर्फ पांच ओवर ही डाल पाए और इसके बाद मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, लक्ष्य छोटा होने के कारण वह बल्लेबाजी के लिए उतरे और 7 रन नाबाद रहकर केएल राहुल के साथ भारत को जीत तक पहुंचाया।

वर्ल्ड कप खेलने का सपना फिर अधूरा?

यह पहली बार था जब सुंदर को टी20 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया था। इससे पहले वह 2021 और 2022 टी20 वर्ल्ड कप चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। अगर इस बार भी वह बाहर होते हैं, तो यह उनके लिए बेहद निराशाजनक होगा।

तिलक वर्मा की फिटनेस पर राहत की खबर

रिपोर्ट में तिलक वर्मा की चोट को लेकर भी अपडेट दिया गया है। हाल ही में पेट की सर्जरी से गुजरने वाले तिलक जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वह 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20I में उपलब्ध रहेंगे। इससे उनके टी20 वर्ल्ड कप खेलने की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं।

23 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

भारत की 2026 T20 वर्ल्ड कप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।