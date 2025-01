खेल डैस्क : राजकोट के मैदान पर पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 300 से ज्यादा रन से जीत हासिल की लेकिन वह महिला क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने से 7 कदम दूर रह गई। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत न्यूजीलैंड के नाम हैं जिन्होंने 1997 में पाकिस्तान को 408 रन से हराया था। टीम इंडिया की बड़ी जीत से मुख्य कोच अमोल मुजुमदार बेहद खुश नजर आए। उन्होंने टीम रणनीति पर बात करते हुए कहा कि हमारे पास लगातार श्रृंखलाएं थीं, जिनमें काफी सकारात्मकताएं थीं। टी20 सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रतिस्पर्धी थी और फिर हमने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को हरा दिया।

