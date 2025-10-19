एथेंस (ग्रीस) : भारत के विदेशी ट्रैप शूटिंग कोच और पूर्व ओलंपिक चैंपियन पीटर विल्सन ने एथेंस में ISSF शॉटगन विश्व चैंपियनशिप 2025 में जोरावर सिंह संधू के कांस्य पदक जीतने के बाद वादे के अनुसार अपना सिर मुंडवा लिया।

ओलंपिक्सडॉटकॉम के अनुसार विश्व शॉटगन निशानेबाजी के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक, विल्सन ने वादा किया था कि अगर उनके किसी खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप से पदक जीते तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे। जोरावर सिंह संधू का यह कांस्य पदक‘2006 के बाद से विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला पदक'है और शर्त के अनुसार ब्रिटिश दिग्गज ने अपना वादा निभाया।

उल्लेखनीय है कि भारत के जोरावर सिंह संधू ने 48 वर्ष की आयु में इतिहास रचते हुए ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप शॉटगन 2025 में शुक्रवार को पुरुष ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था।