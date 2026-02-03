नई दिल्ली : भारत को शूटिंग खेल में एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन (ASC) ने घोषणा की है कि भारत 2027 एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसमें लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए 8 कोटा स्थान दांव पर होंगे।

दिसंबर 2027 में होगा आयोजन

यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 1 से 10 दिसंबर 2027 तक डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा किया जाएगा।

LA ओलंपिक 2028 के लिए अहम मौका

एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस चैंपियनशिप का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एशिया महाद्वीप के लिए 8 ओलंपिक कोटा स्थान आवंटित किए जाएंगे। ये कोटा आमतौर पर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOC) को दिए जाते हैं, जबकि ओलंपिक रैंकिंग या यूनिवर्सैलिटी कोटा खिलाड़ियों के नाम पर आवंटित होते हैं।

पेरिस ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन

भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शूटिंग में अधिकतम संभव 16 कोटा (8 राइफल, 8 पिस्टल) हासिल किए थे। इतना ही नहीं, भारत ने रिकॉर्ड 21 शूटरों को ओलंपिक भेजा था, जो टोक्यो 2020 में भेजे गए 15 खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा था।

पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने तीन कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।

फरवरी 2026 में भी भारत बनेगा शूटिंग हब

भारत इस समय भी घरेलू धरती पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि 2 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप (राइफल/पिस्टल) आयोजित की जा रही है।

सबसे बड़ा भारतीय दल मैदान में

इस चैंपियनशिप में भारत ने 118 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतारा है, जो कुल 311 खिलाड़ियों का एक-तिहाई से भी ज्यादा है। कजाकिस्तान 35 खिलाड़ियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल लेकर आया है, जबकि ईरान के 28 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं।

एशियाई ताकतों की मजबूत मौजूदगी

कोरिया, ईरान और जापान जैसी एशियाई शक्तियों ने भी मजबूत टीमें भेजी हैं। इसके अलावा चीनी ताइपे, वियतनाम और हांगकांग के शूटरों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

20 देशों के 564 स्टार्ट्स

इस चैंपियनशिप में 20 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां कुल 564 स्टार्ट्स होंगे। सभी मुकाबले डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जाएंगे।