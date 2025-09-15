स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ न मिलाने की घटना ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से शिकायत करते हुए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच के बाद पाकिस्तानी टीम ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

PCB की ICC को शिकायत

PCB ने अपनी शिकायत में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोर्ड का कहना है कि रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं कराया और क्रिकेट की भावना (स्पिरिट ऑफ क्रिकेट) को बनाए रखने में भी नाकाम रहे। पाकिस्तान का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाना एक गंभीर उल्लंघन है, और इसकी जिम्मेदारी रेफरी पर आती है। PCB ने ICC से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

मैच के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तानी टीम आहत हुई। PCB का तर्क है कि रेफरी को इस स्थिति को संभालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

ICC का क्या होगा फैसला?

पाकिस्तान की इस शिकायत के बाद क्रिकेट जगत की नजरें ICC पर टिक गई हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इस विवाद में क्या कदम उठाती है, यह देखना रोचक होगा। ICC ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा भारत-पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया

इस घटना पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी ICC पर सवाल उठाए हैं। पूर्व विकेटकीपर राशिद लतीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा, "ICC कहां है? भारतीय खिलाड़ियों की इस हरकत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं?" वहीं, पूर्व स्पिनर बासित अली ने कहा कि ICC का 'बॉस' भारतीय होने के कारण पाकिस्तानी टीम को एशिया कप ही नहीं, बल्कि सभी ICC टूर्नामेंट्स में ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा।

Pakistanis are crying that Indian Players didn't shake hand after Toss or End of Match. pic.twitter.com/g8ml0mInbk — Ankur Singh (@iAnkurSingh) September 14, 2025

मैच की समरी

विवादास्पद घटना के बीच भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन भारत ने 15.5 ओवर में ही तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भी अहम योगदान दिया। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने नाबाद 33 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज असफल रहे।

यह विवाद एशिया कप को और रोचक बना रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर में एक और भिड़ंत संभव है। अब ICC का फैसला तय करेगा कि यह मुद्दा कैसे सुलझता है।