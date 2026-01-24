स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 से 9 मार्च तक पर्थ में होने वाले वन-ऑफ टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में विश्व कप विजेता बल्लेबाज प्रतिका रावल की वापसी हुई है। इसके अलावा, लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैश्णवी शर्मा और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को भी टेस्ट क्रिकेट में पहला मौका मिला है। टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेंगी और स्मृति मंधाना उनकी उपकप्तान होंगी।

प्रतिका रावल की शानदार वापसी

प्रतिका रावल को टीम में शामिल करना किसी के लिए सरप्राइज नहीं था। उन्होंने वनडे में अपनी दमदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। 24 मैचों में उन्होंने 1,110 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं। पिछले साल की महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर रह जाने के बाद, उनका शामिल होना यह दर्शाता है कि वे पूरी तरह चोट से उबर चुकी हैं। हालांकि, 25 वर्षीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे के सफेद गेंद (T20I और ODI) प्रारूप का हिस्सा नहीं हैं।

वैश्णवी शर्मा और क्रांति गौड़ का डेब्यू

वैश्णवी शर्मा, जिन्होंने 2025 में भारत की अंडर-19 विश्व कप जीत में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, ने दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। 20 वर्षीय स्पिनर अब तक 5 T20I खेल चुकी हैं।

क्रांति गौड़ ने भी पिछले साल भारत की ओर से पदार्पण किया और अब तक 15 वनडे और 4 T20I में खेल चुकी हैं। उन्होंने 50 ओवर के फॉर्मेट में 23 विकेट लिए हैं। मुंबई की तेज़ गेंदबाज सयाली सातघरे, जो 25 वर्ष की हैं, ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ 3 वनडे खेले थे। उनके चयन के कारण अनुभवी ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी टीम से बाहर रह गई हैं।

अन्य चयन और चोट का अपडेट

युवा विकेटकीपर जी कमलिनी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गई हैं। उनके स्थान पर उमा चेत्री को T20I और ODI स्क्वॉड में शामिल किया गया है।

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा – पूरा शेड्यूल

T20I

15 फरवरी 2026 – सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी

19 फरवरी 2026 – मैनुका ओवल, कैनबरा

21 फरवरी 2026 – अडिलेड ओवल, अडिलेड

ODI शेड्यूल

24 फरवरी 2026 – एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन

27 फरवरी 2026 – बेलरिव ओवल, होबार्ट

1 मार्च 2026 – बेलरिव ओवल, होबार्ट

टेस्ट शेड्यूल

6–9 मार्च 2026 – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ स्टेडियम, पर्थ

भारत की वन-ऑफ टेस्ट टीम

हरमनप्रीत कौर (C), स्मृति मंधाना (VC), शफल्ली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, रिचा घोष (WK), उमा चेत्री (WK), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेनुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैश्णवी शर्मा, सयाली सातघरे

