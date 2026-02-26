स्पोर्ट्स डेस्क : जिम्बाब्वे के कप्तान और ICC T20I रैंकिंग में नंबर-1 ऑलराउंडर सिकंदर रजा भारत के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चोट लगने के बावजूद रजा ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान दिया।

रजा का फिटनेस अपडेट

39 वर्षीय रजा को मुंबई में वैंकhede स्टेडियम में हुए मुकाबले में चोट लगी थी। हालांकि, रयान बर्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: 'सिकंदर रजा 100% खेलेंगे। भारत के खिलाफ वह खेलेंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता।'

T20I रैंकिंग में रजा का स्थान

25 फरवरी को ICC ने नवीनतम T20I ऑलराउंडर्स रैंकिंग जारी की, जिसमें रजा ने पाकिस्तान के साइम आयूब को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल किया।

रजा का टूर्नामेंट प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25* रन

श्रीलंका के खिलाफ 45 रन और 'मैन ऑफ द मैच'

ओमान के खिलाफ 1 विकेट; रजा पावरप्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, खासकर भारतीय बल्लेबाजों की ऑफ- स्पिन कमजोरी का फायदा उठाने के लिए।

बर्ल का बयान: दबाव बड़ा फैक्टर

रयान बर्ल ने कहा कि भारत के खिलाफ यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। 'भारत को घर का फायदा है, लेकिन दबाव के कारण अजीब परिस्थितियां बन सकती हैं। हम अपना पूरा प्रोसेस निभाने की कोशिश करेंगे।'

भारत और जिम्बाब्वे का इतिहास

T20 World Cup में अब तक दोनों टीमों का सामना केवल एक बार हुआ है। भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 71 रनों से जीत दर्ज की थी।

