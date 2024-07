खेल डैस्क : टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में धूम मचाने के बाद टी20 इंटरनेशनल में भी शाानदार शुरूआत की है। अभिषेक भले ही पहले टी20 में 0 पर आऊट हो गए थे लेकिन उन्होंने दूसरे टी20 में महज 46 गेंदों पर शतक जड़कर अपना लोहा मनवा लिया। अभिषेक इसी के साथ भारत की ओर से टी20 में सबसे तेज शतक लगाने की सूची में संयुक्त तौर पर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अभिषेक ने 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। वह शतक पूरा करने के बाद मस्कादजा का शिकार हे गए लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी।



भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक

35 गेंद : रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, 2017

45 गेंद : सूर्यकुमार यादव बनाम श्रीलंका, 2023

46 गेंद : अभिषेक शर्मा बनाम जिमबाब्वे, 2024

46 गेंद : केएल राहुल बनाम विंडीज, 2016

48 गेंद : सूर्यकुमार यादव बनाम इंग्लैंड, 2022

48 गेंद : यशस्वी जायसवाल बनाम नेपाल, 2023

52 गेंद : ऋतुराज गायकवड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2023

53 गेंद : केएल राहुल बनाम इंग्लैंड, 2018

