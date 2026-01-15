स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं है और राजकोट में खेले गए भारत-न्यूज़ीलैंड दूसरे वनडे के दौरान इसका एक और भावुक उदाहरण देखने को मिला। मैच के दौरान एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मैदान में पहुंच गया और विराट कोहली से मिलने की कोशिश की। इस दौरान कोहली ने उक्त को गले लगाकर स्वागत किया और सुरक्षा कर्मियों से ठीक से बाहर ले जाने को कहा। इस अप्रत्याशित पल में कोहली का शांत और संवेदनशील रवैया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
मैदान में घुसा फैन, कोहली ने किया गर्मजोशी से स्वागत
यह घटना मैच की दूसरी पारी के दौरान हुई, जब भारत बल्लेबाज़ी कर रहा था। स्टैंड्स से निकलकर एक फैन सीधे मैदान की ओर दौड़ा और विराट कोहली के पास पहुंच गया। सिक्योरिटी के पहुंचने से पहले ही कोहली ने उसे गले लगाकर अपनापन दिखाया। यह दृश्य स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और टीवी पर मैच देख रहे फैंस के लिए बेहद भावुक था।
सिक्योरिटी को कोहली का खास इशारा
जैसे ही सुरक्षा कर्मी उस फैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, विराट कोहली ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस फैन के साथ सख्ती न की जाए। इसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने बिना किसी हंगामे के उस व्यक्ति को बाउंड्री लाइन के बाहर ले जाकर सुरक्षित तरीके से मैदान से बाहर किया। कोहली का यह व्यवहार उनके व्यक्तित्व की एक और सकारात्मक झलक माना जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भावुक पल
मैदान में घटी यह घटना कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैंस ने कोहली के इस व्यवहार की जमकर तारीफ की और उन्हें “जेंटलमैन क्रिकेटर” बताया। कई यूजर्स ने लिखा कि यही वजह है कि विराट कोहली न सिर्फ एक महान खिलाड़ी हैं, बल्कि करोड़ों दिलों के चहेते भी हैं।
बल्ले से नहीं चला कोहली का जादू
हालांकि भावनात्मक पल के बाद कोहली का बल्ला ज्यादा नहीं चला। वह 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने दो चौके लगाए, लेकिन एक गेंद को गलत तरीके से खेलते हुए अपने ही स्टंप्स पर मार बैठे। यह पांच वनडे पारियों में पहली बार था जब कोहली पचास रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके।
केएल राहुल की शतकीय पारी ने संभाली पारी
कोहली के आउट होने के बाद भारतीय पारी थोड़ी दबाव में दिखी, लेकिन केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने शानदार संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए नाबाद 112 रन बनाए। 92 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 11 चौके और एक छक्का जड़ा, जिससे भारत 50 ओवर में 284/7 का मजबूत स्कोर खड़ा कर सका।
कोहली की लोकप्रियता, मैदान के बाहर भी असरदार
भले ही इस मैच में विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनका प्रभाव मैदान के बाहर भी उतना ही गहरा रहा। राजकोट में फैन के साथ हुआ यह वाकया एक बार फिर साबित करता है कि कोहली सिर्फ रन मशीन नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक ऐसा चेहरा हैं, जिसकी लोकप्रियता क्रिकेट की सीमाओं से कहीं आगे जाती है।