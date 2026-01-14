राजकोट: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने टीम में एक बदलाव करते हुए जेडेन लेनोक्स को मौका दिया है। वहीं भारतीय टीम में भी वाशिंगटन सुंदर की जगह नीतिश राणा को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। भारत ने बल्लेबाजी की शुरूआत करते हुए केएल राहुल की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 7 विकेट के नकुसान पर न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया है। केएल राहुल के अलावा शुभमन गिल ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। राहुल ने 92 गेंदों पर 112 रन बनाए जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। गिल ने 53 गेंदों पर 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस्टियन क्लार्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके।

राजकोट का मौसम

उत्तर भारत के मुकाबले राजकोट में मैच के दिन मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। Accuweather के अनुसार, शहर में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होने के समय तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मुकाबले के अंत तक इसके 20 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं है।

पिच रिपोर्ट

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहां अच्छी बाउंस और बराबर उछाल मिलता है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि इस मैदान पर वनडे मैचों में ऊंचे स्कोर बने हैं। यहां का सर्वोच्च वनडे स्कोर 352 रन है और अब तक कोई भी टीम इस मैदान पर वनडे में 250 रन से कम पर ऑलआउट नहीं हुई है, जिससे एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।

प्लेइंग-11

भारत : शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन