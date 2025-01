खेल डैस्क : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने चेन्नई के एमए चिंदबरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक जब क्रीज पर आए थे तो भारतीय टीम ने दूसरे ही ओवर में अभिषेक का विकेट गंवा दिया था। तिलक ने एक छोर संभाला तो दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। तिलक को वाशिंगटन सुंदर का सहयोग मिला जहां से उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए बड़ी पारी खेली। उन्होंने 55 गेंदों पर 4 चौके और पांच छक्कों की मदद से 72 रन बनाए। वह पिछली चार पारियों से नाबाद चल रहे हैं। इसी के साथ वह टी20 फार्मेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में सफल हो गए हैं। देखें-

टी20 में बिना आऊट हुए सर्वाधिक रन (एफएम टीमें)

318 तिलक वर्मा (107*, 120*, 19*, 72*)

271 मार्क चैपमैन (65*, 16*, 71*, 104*, 15)

240 एरोन फिंच (68*, 172)

240 श्रेयस अय्यर (57*, 74*, 73*, 36)

239 डेविड वार्नर (100*, 60*, 57*, 2*, 20)

तिलक ने बीते साल नवंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार टी20 मैचों की सीरीज में लगातार दो शतक लगाए थे। तिलक ने पहले सुपर स्पोर्ट्स के मैदान पर 56 गेंदों पर नाबाद 107 रन बनाए थे। इसके बाद वांडर्स के मैदान पर 47 गेंदों पर नाबाद 120 रन ठोके थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने नाबाद 19 रन बनाकर टीम इंडिया को हार्दिक के साथ जीत दिला दी थी। अब चेन्नई में उन्होंने यह करिश्मा कर दिखाया।

