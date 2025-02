भुवनेश्वर (ओडिशा) : टीम इंडिया शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले भुवनेश्वर के एक होटल में पहुंची। कटक में रविवार को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मेन इन ब्लू इंग्लैंड से भिड़ेगी। बल्लेबाज विराट कोहली, उप-कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के अन्य सदस्यों का होटल में जोरदार स्वागत किया गया। मेन इन ब्लू के अलावा इंग्लैंड का भी भुवनेश्वर के उसी होटल में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके साथ ब्रायडन कारसे, हैरी ब्रूक और टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इससे पहले एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शानदार अर्द्धशतक ने मेन इन ब्लू को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड पर चार विकेट से जीत दिलाने में मदद की। नागपुर में शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में थ्री लायंस पर 1-0 की बढ़त बना ली है।

The Indian Team left for Cuttack from Nagpur ahead of 2nd ODI against England. pic.twitter.com/AZazhAKTfT

#WATCH | Odisha | Team India arrives at a hotel in Bhubaneswar ahead of their 2nd ODI match against England.



India is leading the three-match series 1-0.#INDvENG pic.twitter.com/AthvlH0FLp