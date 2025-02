खेल डैस्क : नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत के कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म जारी रही। वह पहले वनडे में मात्र 2 रन पर आउट हो गए जिससे टीम का स्कोर 19/2 हो गया। रोहित जो सिर्फ 7 गेंदें ही खेल पाए, साकिब महमूद की गेंद पर फ्लिक शॉट खेलने में जल्दी कर गए। गेंद उनके बल्ले के किनारे पर लगे जिससे वह ऊपर उछल गई। मिड-ऑन पर लियाम लिविंगस्टोन ने इसे आसानी से लपक लिया। इस आऊट से रोहित की समस्याएं बढ़ गई हैं। वह सभी प्रारूपों में अपनी पिछली 15 पारियों में केवल 164 रन ही बना पाए हैं।

Captain Rohit Sharma :- - Can't Bat - Can't Bowl - Can't Run - Can't Field - Can't Captain - Can't Remain Fit Just Playing on Captaincy Quota. #RohitSharma #INDvENG #RohitSharma𓃵 #indvseng https://t.co/7PYT7KnFqc pic.twitter.com/eOIBLazlG8

With this kind of form, bro is going to lead us in the Champions Trophy 🥲#RohitSharma pic.twitter.com/rNVGp4PSGz