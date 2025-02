खेल डैस्क : नागपुर वनडे में दर्शकों को भारतीय स्टार यशस्वी जायसवाल का डैब्यू देखने को मिला। 23 वर्षीय खिलाड़ी भारत के लिए टी20 और टेस्ट में नियमित खिलाड़ी है लेकिन वनडे में उन्हें पहली बार मौका मिल रहा है। ऐसे में अपने डैब्यू मुकाबले में ही जायसवाल ने शानदार डाइव कैच लेकर इसे और यादगार बना दिया है। भारतीय गेंदबाज के 10वें ओवर में जब गेंद हर्षित राणा के हाथ में थी, तो उनकी एक गेंद पर बेन डकेट ने ऊंचा शॉट लगा दिया। गेंद ने जब हवा ली तो सर्कल के अंदर खड़े जयसवाल ने पीछे भागते हुए शानदार कैच लपका। इस तरह बेन डकेट (32) की पारी का अंत हुआ। राणा को इसी ओवर में हेरी ब्रूक का भी विकेट मिला लेकिन जयसवाल की कैच की तारीफें तब तक होती रहीं। देखें वीडियो-

