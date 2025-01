नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे सफल शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्मिथ ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के खिलाफ अपने 11वां शतक लगाया। स्मिथ ने इस रिकॉर्ड के मामले में इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम भारत के खिलाफ 10 शतक हैं। स्मिथ के 11 शतक सिर्फ 43 पारियों में आए हैं, जबकि रूट को अपने शतक तक पहुंचने के लिए 55 पारियां लगीं। स्मिथ ने 113 टेस्ट मैचों में 56.85 के असाधारण औसत के साथ 9,949 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक और 41 अर्धशतक शामिल हैं। जैसे-जैसे वह 10,000 रन के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 197 गेंदों में तीन छक्कों और 13 चौकों की मदद से शानदार 140 रन बनाए, जिससे मेजबान टीम 450 रन के पार पहुंच गई। ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट में 101 रन की शानदार पारी के बाद यह स्मिथ का श्रृंखला का दूसरा शतक है, जो जून 2023 के बाद से 25 पारियों में उनका पहला शतक था। स्मिथ के नाम अब 34 शतक हो गए हैं। रिकी पोंटिंग के 41 शतक के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वह सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, यूनिस खान और महेला जयवर्धने सहित खिलाड़ियों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं, जिनमें से सभी के पास 34 शतक भी हैं। टेस्ट शतक में सचिन तेंदुलकर 51 शतकों के साथ पहले नंबर पर हैं।

