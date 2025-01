सिडनी : भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज सैम कोनस्टास के बीच शुक्रवार को स्टंप्स से ठीक पहले तीखी बहस हुई, जिससे खेल के शांत दिन में तनाव फैल गया। पंत जोकि विकेटकीपिंग कर रहे थे, ने मैच के बाद खुलासा किया कि कोनस्टास ने बुमराह के एक और ओवर से बचने के लिए समय बर्बाद करने के लिए यह सब किया। हालांकि पंत ने यह भी कहा कि वह पूरी बात नहीं सुन पाए लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि कोनस्टास की हरकतों का उद्देश्य खेल में देरी करना था क्योंकि बुमराह ने निर्धारित ब्रेक से कुछ मिनट पहले ही अपना ओवर शुरू कर दिया था।



पंत ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी बातचीत की थी; वे कुछ समय बर्बाद करना चाहते थे। मुझे लगता है कि यही कारण है कि कोनस्टास ने जसप्रीत बुमराह के साथ बातचीत की। उन्होंने कुछ कहा- मैंने इसे नहीं सुना। लेकिन मुझे लगता है कि यही एकमात्र चीज है जो वह चाहते थे ऐसा करने के लिए-कुछ समय बर्बाद करें ताकि हमें एक और ओवर फेंकने का मौका न मिले। स्थिति तब और बिगड़ गई जब बुमराह का सामना कर रहे उस्मान ख्वाजा, बुमराह की 5वीं गेंद से ठीक पहले रास्ते से हटते दिखे। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे नॉन-स्ट्राइकर छोर पर तैनात कोनस्टास को इसमें शामिल होने और बुमराह से बात करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। बहस तीखी हो गई और अंपायरों ने बीच में आकर दोनों खिलाड़ियों को अलग किया गया।

Fiery scenes in the final over at the SCG!



How's that for a finish to Day One 👀#AUSvIND pic.twitter.com/BAAjrFKvnQ