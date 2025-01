मेलबर्न : 28 दिसंबर, 2024 का दिन मुत्याला रेड्डी जीवन भर नहीं भूलेंगे। यह वो दिन था जब उनके बेटे नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मैदान पर हीरो बनकर उभरे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन नीतीश ने नाबाद 105 रन बनाकर भारत को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। नीतीश ने जैसे ही 171 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया, स्टैंड में बैठे मुत्याला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को दिल से धन्यवाद दिया।

