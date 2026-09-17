नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम की नजरें अब क्लीन स्वीप पर होंगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 11 टी20I मुकाबले खेले गए हैं।

भारत की जीत: 10

अफगानिस्तान की जीत: 0

बेनतीजा: 1

पिच रिपोर्ट

दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम देश के हाई-स्कोरिंग मैदानों में शामिल है। यहां की पिच आमतौर पर सपाट और बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है। मैदान की छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को रन बनाने के कई मौके मिलते हैं।

सीरीज के पहले दो मुकाबलों में भी खूब रन बने थे और तीसरे मैच में भी हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है। अफगानिस्तान की ताकत माने जाने वाले स्पिन गेंदबाजों को इस सतह से ज्यादा मदद नहीं मिली है, क्योंकि गेंद को पर्याप्त ग्रिप नहीं मिल रही है।

मौसम का हाल

दिल्ली में सितंबर के दौरान उमस और गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। शाम के समय मौसम गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। हालांकि, मैच के दौरान बारिश की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव मुकाबले के कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

पहले टी20I में संजू सैमसन के 10 रन पर आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग उठी थी। हालांकि, दूसरे मुकाबले में संजू ने 22 गेंदों पर 57 रन की तेज पारी खेलकर फिलहाल आलोचकों को जवाब दे दिया। इसके बावजूद भारतीय टीम एशियन गेम्स से पहले बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस देने के लिए बदलाव कर सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी।