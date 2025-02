खेल डैस्क : डेजर्ट वाइपर ने इंटरनेशनल लीग टी20 में शारजहा वारियर्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब रविवार को उनका मुकाबला दुबई कैपिटल्स के साथ होगा। वाइपर्स ने लीग चरण में 10 मैचों में सात जीत और तीन हार के साथ 14 अंकों और 0.141 के नेट रन रेट (एनआरआर) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वे क्वालीफायर 1 में दुबई कैपिटल्स से पांच विकेट से हार गए, जिससे उन्हें क्वालीफायर 2 में जीत की स्थिति में आना पड़ा। क्वालीफायर 2 में शारजहा की ओर से जेसन रॉय ने 73 और करीम जन्नत के 23 रन की बदौलत 162 रन बनाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स की ओर से एलेक्स हेल्स ने 47, मैक्स होल्डन ने 48 तो सैम कुरेन ने 34 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी।

मैच जीतने के बाद डेजर्ट वाइपर के कप्तान सैम कुरेन ने कहा कि आज वास्तव में हमने अच्छा किया। फाइनल में पहुंचकर और दुबई में वापस आकर वास्तव में खुशी हुई। शारजाह के शीर्ष छह खतरनाक हैं और हम जानते थे कि हमें शुरुआती विकेट लेने होंगे। आमिर को श्रेय जाता है, वह लगभग हर खेल में हमें शुरुआती विकेट दिलाते रहे हैं। जेसन ने अंत में वास्तव में अच्छा खेला लेकिन ओस कारक आ गया। और फिर हेल्स ने बहुत अच्छा खेला, और फिर डैन और मैंने चीजें खत्म कर दीं। वह एक अनुभवी खिलाड़ी है और उसके खेलने का तरीका ही ऐसा है। बड़े खेल में उसके जैसे खिलाड़ी के लिए कदम रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।



मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने एलेक्स हेल्स ने कहा कि अच्छा लग रहा है, पिच वास्तव में अच्छा खेल रही थी और खुशी है कि लक्ष्य का पीछा करने का समय अच्छा रहा। जब हमने गेंदबाजी की तो पहले 3-4 ओवरों में यह थोड़ा रुका हुआ था, इसलिए हमें पता था कि जब हम बल्लेबाजी के लिए आए तो हमें तालमेल बिठाना होगा। मैंने इसे काफी सरल रखा, जिस तरह से मैंने स्क्वायर खेला उससे बहुत खुश हूं और इसे स्थिर रखते हुए, आखिरी क्षण तक गेंद को देखता रहा।

