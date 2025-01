स्पोर्ट्स डेस्क : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन बल्लेबाजी स्टार विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई किशोर डेब्यूटेंट सैम कोंस्टास के बीच मैदान पर हुई झड़प की समीक्षा के बाद कोहली पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है।

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 10वें ओवर के बाद हुई जब कोहली और कोंस्टास के एक दूसरे के पास से गुजरते हुए कंधे टकरा गए। ऐसा लग रहा था कि कोहली जानबूझकर युवा सैम कोंस्टास से टकरा गए थे। उस समय कमेंट्री कर रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने टिप्पणी की कि उनका मानना ​​है कि कोहली ने जानबूझकर ऐसा किया था। रिप्ले से पता चला कि कोहली को अपनी गति के बारे में पूरी जानकारी थी, जबकि कोंस्टास अपना सिर नीचे करके अपने दस्ताने ठीक कर रहे थे, और अनजाने में भारतीय बल्लेबाज से टकरा गए।

