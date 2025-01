बुलावायो : क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया और टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली। मैच में राशिद खान ने मैच में 11 विकेट लिए जिसमें दूसरी पारी में के 7-66 आंकड़े भी शामिल थे। 26 वर्षीय राशिद जोकि तीन साल बाद टेस्ट फार्मेट में वापसी कर रहे थे, ने दावा किया कि उन्होंने इस दौरान लाल गेंद को छुआ तक नहीं था। उन्होंने कहा कि तीन साल बाद, टेस्ट क्रिकेट में वापस आना या पीठ की सर्जरी से वापस आना और सबसे लंबे प्रारूप में खेलना कठिन था। यह एक टीम प्रयास है, जिस तरह से उन्होंने (बल्लेबाजों ने) दूसरी पारी में बल्ले से प्रदर्शन किया। उससे हम मैच में वापस आ गए।

राशिद बोले- मैंने लाल गेंद से ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, यहां तक कि उसे (पिछले 3 वर्षों में) छुआ भी नहीं है। लंबे समय बाद टेस्ट खेलने पर मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 10-12 वर्षों से मैं जो किया उस पर विश्वास करने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तेज या धीमी गति से गेंदबाजी कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस लेंथ से गेंदबाजी करता हूं, वह समस्या पैदा करती है, मैं जितनी जल्दी हो सके परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की कोशिश करता हूं।

