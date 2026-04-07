स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Kolkata Knight Riders और Punjab Kings के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच 6 अप्रैल को खेला गया, जहां तेज बारिश के कारण खेल पूरा नहीं हो सका। इससे पहले KKR की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने शुरुआती ओवरों में ही दो विकेट गंवा दिए।

Xavier Bartlett ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में ही दो बड़े झटके दिए। Finn Allen और Cameron Green सस्ते में पवेलियन लौट गए। बारिश से पहले KKR का स्कोर 3.4 ओवर में 25/2 था, जो टीम की खराब शुरुआत को दर्शाता है।

ग्रीन की खराब फॉर्म बनी चिंता का कारण

Cameron Green इस सीजन में पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए हैं। उन्होंने अब तक तीन मैचों में सिर्फ 26 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके स्कोर क्रमशः 18, 2 और 4 रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके अलावा पीठ की समस्या के कारण वह गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में टीम में उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

“नंबर-3 के लायक नहीं” – पीटरसन का बड़ा बयान

पूर्व इंग्लैंड कप्तान Kevin Pietersen ने ग्रीन की बल्लेबाजी पोजिशन पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'मैं पैसों की बात करने के खिलाफ हूं, क्योंकि यह खेल का हिस्सा है। लेकिन जब आप आईपीएल टीम में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके पास उस स्तर का प्रदर्शन होना जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं। उन्होंने कुछ पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए।'

“वह सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैटर हैं”

Kevin Pietersen ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साफ कहा, 'वह गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और भी सीमित हो जाती है। मेरे अनुसार वह एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, बस।' इस बयान के बाद ग्रीन की भूमिका और उनकी जगह को लेकर बहस और तेज हो गई है। खासकर तब जब टीम में अन्य विदेशी खिलाड़ी भी मौके का इंतजार कर रहे हैं।

KKR के पास मौजूद हैं अन्य विकल्प

KKR के पास बेंच पर कई मजबूत विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं। Tim Seifert और Rachin Ravindra जैसे खिलाड़ी अभी तक प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए हैं। Rovman Powell को पंजाब के खिलाफ मौका मिला, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के चयन पर भी सवाल उठने लगे हैं, खासकर ग्रीन के लगातार फ्लॉप होने के बाद।

टीम संतुलन पर उठ रहे सवाल

ग्रीन के खराब प्रदर्शन और गेंदबाजी न करने की स्थिति में KKR का टीम संतुलन प्रभावित हो रहा है। नंबर-3 जैसे अहम स्थान पर लगातार विफलता टीम के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट आने वाले मैचों में कोई बड़ा बदलाव करता है या ग्रीन को और मौके दिए जाते हैं।