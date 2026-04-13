स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Royal Challengers Bengaluru ने Mumbai Indians को 18 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240/4 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 222/5 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में ऑलराउंडर Krunal Pandya ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।

‘बाउंसर की पहले से प्लानिंग नहीं करता’

मैच के बाद क्रुणाल पंड्या ने अपनी गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा: 'मैं पहले से यह योजना नहीं बनाता कि कब बाउंसर डालनी है। मैं अपने मन की सुनता हूं और उसी हिसाब से गेंदबाजी करता हूं।' उन्होंने आगे कहा: 'कई बार मैं लगातार दो बाउंसर डालता हूं और अचानक पहली या छठी गेंद पर भी बाउंसर कर देता हूं।'

बल्लेबाजों से एक कदम आगे रहना है लक्ष्य

क्रुणाल ने आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजों की बढ़ती ताकत को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा: 'अब नंबर आठ पर भी विशुद्ध बल्लेबाज आ रहे हैं। ऐसे में गेंदबाज के तौर पर आपको कौशल और मानसिक रूप से बल्लेबाज से एक कदम आगे रहना जरूरी है।' उन्होंने युवा खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल बल्लेबाज पहली गेंद से ही आक्रामक खेलते हैं, जिससे गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ गई है।

स्पिनरों की भूमिका पर क्या बोले?

क्रुणाल पंड्या ने टी20 क्रिकेट में स्पिनरों की भूमिका पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा: 'सपाट पिचों और आठ बल्लेबाजों की मौजूदगी में उंगलियों के स्पिनरों के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनका महत्व बना रहेगा।'

कोहली की फिटनेस पर अपडेट

मैच के दौरान Virat Kohli टखने में दर्द के कारण फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। इस पर क्रुणाल ने कहा: 'मैंने अभी फिजियो से बात नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है।'

MI की लगातार तीसरी हार, रदरफोर्ड का बयान

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज Sherfane Rutherford ने हार के बाद टीम की रणनीति पर बात की। उन्होंने कहा: 'हमें नई रणनीति बनानी होगी और छोटी-छोटी गलतियों को सुधारना होगा। तीन हार से हम खराब टीम नहीं बन जाते।' उन्होंने आगे कहा: 'यह लंबा टूर्नामेंट है, शुरुआत से ज्यादा जरूरी है कि आप लय कैसे पकड़ते हैं।'

निष्कर्ष

RCB की जीत में जहां बल्लेबाजों ने बड़ा योगदान दिया, वहीं क्रुणाल पंड्या की स्मार्ट गेंदबाजी भी अहम साबित हुई। उनका ‘इंस्टिंक्ट बेस्ड’ अप्रोच आधुनिक टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए एक नया नजरिया पेश करता है।