खेल डैस्क : माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले जो इससे पहले बहुत कम देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पारी के 39वें ओवर में स्टेडियम में बिजली गुल हो गई, जिससे सभी फ्लडलाइट्स तुरंत बंद हो गईं। इससे खिलाड़ी पूरी तरह अंधेरे में चले गए और खेल नहीं देख पाए। यह घटना बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती थी, क्योंकि कीवी पेसर जैकब डफी के हाथ में गेंद थी। उनके हाथ से गेंद डिलिवर होने वाली थी। इससे पहले लाइट बंद हो गई। गनीमत रही कि जैकब के हाथ से गेंद नहीं छूटी नहीं तो कुछ भी हो सकता था।

