नई दिल्ली : हनी बैसोया ने दिन का सबसे अच्छा छह-अंडर 64 का स्कोर करके नई दिल्ली के कुतुब गोल्फ कोर्स में खेली जा रही 1.5 करोड़ रुपए की डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 के तीसरे राउंड के आखिर में पांच शॉट की शानदार बढ़त बना ली।

हनी बैसोया (63-65-64), जो रात भर दूसरे नंबर पर थे और बढ़त से एक शॉट पीछे थे, ने गुरुवार को सात बर्डी और एक बोगी लगाकर अपना 54-होल का कुल स्कोर 18-अंडर 192 कर लिया। 29 साल के बैसोया, जो डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गुरुग्राम से हैं, डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई में सात बार के विनर हैं, लेकिन वह पांच साल से चले आ रहे टाइटल के सूखे को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार खिताब 2021 में जीता था।

जमाल हुसैन (65-54-68) ने तीसरे दिन 68 का स्कोर करके एक जगह ऊपर चढ़ गए। वह 13-अंडर 197 के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पहले राउंड के लीडर क्षितिज नवीद कौल (65), दूसरे राउंड के लीडर झारेड हैक (71), तपेंद्र घई (66) और वीर अहलावत (66) सभी 12-अंडर 198 के साथ तीसरे स्थान पर रहे।