स्पोर्ट्स डेस्क: Hockey India ने अंडर-18 नेशनल कोचिंग कैंप के लिए कुल 84 खिलाड़ियों (42 पुरुष और 42 महिला) की घोषणा की है। यह कैंप Sports Authority of India (SAI) भोपाल में आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन हाल ही में हुए सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

एशिया कप 2026 की तैयारी पर फोकस

यह कैंप जापान में होने वाले U-18 एशिया कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एक हफ्ते के मूल्यांकन के बाद 42-42 खिलाड़ियों की सूची को घटाकर 24-24 खिलाड़ियों तक किया जाएगा, जो आगे के ट्रेनिंग ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। यह प्रक्रिया अंतिम टीम चयन के लिए महत्वपूर्ण होगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मुकाबले

कैंप का सबसे खास हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्सपोजर सीरीज होगी, जहां भारतीय पुरुष और महिला U-18 टीमें 11 से 21 मई के बीच मुकाबले खेलेंगी। इन मैचों से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा और एशिया कप से पहले उनकी तैयारी मजबूत होगी।

दिग्गजों के हाथ में जिम्मेदारी

महिला टीम की जिम्मेदारी पूर्व कप्तान Rani Rampal संभालेंगी, जबकि पुरुष टीम को Sardar Singh और कोच राजनिश मिश्रा ट्रेनिंग देंगे। दोनों ही कोच युवा खिलाड़ियों को आधुनिक हॉकी के हिसाब से तैयार करने पर जोर देंगे।

सरदार सिंह का बयान

सरदार सिंह ने कैंप को लेकर कहा, 'यह हॉकी इंडिया की शानदार पहल है। हमारा फोकस खिलाड़ियों के बेसिक्स मजबूत करने और उन्हें आधुनिक हॉकी की रणनीतियों से परिचित कराने पर रहेगा। इस ग्रुप में काफी टैलेंट है और आने वाले 10-15 साल में यही खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खिलाड़ियों के लिए बड़ा अनुभव साबित होंगे।

रानी रामपाल का नजरिया

रानी रामपाल ने भी खिलाड़ियों को लेकर उत्साह जताया और कहा, 'हम भोपाल में खिलाड़ियों के व्यक्तिगत कौशल और टीम स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच उन्हें खुद को परखने का बेहतरीन मौका देंगे और यह एशिया कप की तैयारी के लिए अहम होगा।' उन्होंने युवा खिलाड़ियों को भविष्य का सितारा बताते हुए उनके मानसिक विकास पर भी जोर दिया।

राज्यों से खिलाड़ियों की भागीदारी

पुरुष टीम में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश से 6 और पंजाब से 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है। वहीं महिला टीम में झारखंड से सबसे ज्यादा 8 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पंजाब और ओडिशा से 5-5 खिलाड़ी चुने गए हैं।

भारत के भविष्य की नींव

यह कैंप भारतीय हॉकी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां से चुने गए खिलाड़ी आगे चलकर सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हॉकी इंडिया का लक्ष्य है कि युवा खिलाड़ियों को सही मंच और अनुभव देकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाए।