खेल डैस्क : जिमबाब्वे क्रिकेट टीम ने नैरोबी के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अभी बीते दिनों ही भारत ने हैदराबाद के मैदान पर संजू सैमसन के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत 297 रन बनाए थे। लेकिन इस बार नैरोबी में गाम्बिया के खिलाफ सिकंदर रजा का कहर टूटा है। रजा ने महज 43 गेंदों पर 7 चौके और 15 छक्कों की मदद से 133 रन बनाए और टीम का स्कोर 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 344 रन पर ला खड़ा किया। रजा ने इस दौरान 33 गेंदों पर शतक भी जड़ा। वह टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त तौर पर दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। साहिल चौहान 27 गेंदों पर शतक लगाकर इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

टी20 की एक पारी में सर्वोच्च स्कोर

334-4 जिमबाब्वे बनाम गाम्बिया, अक्टूबर 2024

314/3 नेपाल बनाम मंगोलिया सितंबर 2023

297/6 भारत बनाम बांग्लादेश अक्टूबर 2024

286/5 जिम्बाब्वे बनाम बनाम सेशेल्स, अक्टूबर 2024

278/3 अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, फरवरी 2019

278/4 चेक रिपब्लिक बनाम टर्की, अगस्त 2019



ऐसी रही जिमबाब्वे की पारी

- नेपाल को ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारुमनी ने जिमबाब्वे को तेजतर्रार शुरूआत दी। मारुमनी इस दौरान अलग ही मूड में दिखे। उन्होंने 5.4 ओवर के अंदर ही टीम स्कोर 98 पर ला खड़ा किया। इस दौरान उनके बल्ले से 19 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन निकले।

- मारुमनी के आऊट होते ही क्रीज पर डायोन मायर्स क्रीज पर आए। उन्होंने 5 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस दौरान ब्रियान ने भी एक कोना संभालकर बड़े शॉट लगाने जारी रखे। 10वें ओवर में ही जार्जू का शिकार हुए। उन्होंने 26 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए।

- जिमबाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने एक छोर संभाला और हिटिंग जारी रखी। उन्होंने 33 गेंदों पर शतक पूरा किया जोकि टी20 इंटरनेशनल का दूसरा सबसे तेज शतक भी रहा। रजा के बल्ले से इस दौरान 7 चौके और 15 छक्के भी निकले। उन्होंने 43 गेंदों पर 133 रन बनाए। वह नाबाद रहे और टीम स्कोर 344 तक पहुंचा दिया।

- सिकंदर रजा को पारी के दौरान रियान बर्ल और क्लाइव का भरपूर साथ मिला। रियान ने 11 गेंदों पर 3 चौके और एक छक्के की मदद से 25 रन बनाए। वहीं, क्लाइव ने 17 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। नामीबिया के मूसा जोबरतेह ने 4 ओवर में 93 रन दे दिए। जोकि टी20 का सबसे महंगा स्पैल रहा।



Sikandar Raza and company guide Zimbabwe to the highest T20I score (344/4) in the format.



🇿🇼: Sikandar Raza (133*), Tadiwanashe Marumani (62)

🇬🇲: Andre Jarju (2/53)



Gambia need 345 runs from 120 balls to win. #T20AfricaMensWCQualifierB https://t.co/9N1wWsVBzT pic.twitter.com/NXFpIK6C6L