खेल डैस्क : बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हाईटेक ड्रामा देखने को मिला है। फॉर्च्यून बरिशाल और रंगपुर राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में आखिरी 10 गेंदों पर दर्शकों को जोरदार क्रिकेट देखने को मिली है। 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रंगपुर राइडर्स टीम को आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 43 रन चाहिए थे। खुशदिल ने पहली दो गेंदों पर छक्के जड़ दिए। लेकिन जहानदाद ने इसके बाद तीन विकेट निकाल लिए। आखिरी ओवर में जीत के लिए रंगपुर को 25 रन की जरूरत थी। ऐसे में टीम के लिए नुरुल हसन काम आए। उन्होंने काइल मेयर्स द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में तीन चौके और तीन छक्कों के साथ 30 रन बना दिए और अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी।



फॉर्च्यून बरिशाल : 197-5 (20 ओवर)

तमीम इकबाल और शान्तो ने फॉर्च्यून को जोरदार शुरूआत दी और पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 80 रन जोड़े। शान्तो ने 30 गेंदों पर 41 तो कप्तान तमीम ने 34 गेंदों पर 40 रन बनाए। इसके बाद आए कायल मायर्स ने जलवा दिखाया और 29 गेंदों पर 1 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। उन्हें तौहीद 18 गेंदों पर 23 और फहीम अशरफ 6 गेंदों पर 20 से भी सहयोग मिला और टीम स्कोर 197 तक आ गया। रंगपुर की ओर से कमरूल इस्माल ने 47 रन देकर 2 विकेट लीं।

We don’t see that too often! 👀



ICYMI: Mahedi Hasan was given out after his partner Nurul Hasan was found guilty of obstructing the field! 🫣#BPLOnFanCode pic.twitter.com/5DJuZr0Dwg