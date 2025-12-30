स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के पूर्व हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन एंथनी जोशुआ की कार का नाइजीरिया के ओगुन राज्य में भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि जब वह सोमवार को लागोस-इबादान एक्सप्रेसवे पर कार में यात्रा कर रहे थे तो वह एक दूसरे वाहन से टक्कर हो गई जिसमें 36 साल के जोशुआ को मामूली चोटें आईं। ओगुन राज्य के पुलिस प्रवक्ता ओलुसेई बाबासेई ने एक बयान में कहा, 'एंथनी जोशुआ को ले जा रहा वाहन, एक लेक्सस एसयूवी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। वह वाहन की पिछली सीट पर बैठे थे, उन्हें मामूली चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है।'

सोशल मीडिया पर तस्वीरों में बॉक्सर को एक क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालते हुए दिखाया गया जिसमें वह दर्द से कराह रहे थे। यह दुर्घटना ओगुन राज्य, एक पास के शहर, को देश के आर्थिक केंद्र लागोस से जोड़ने वाले एक मुख्य मार्ग पर हुई। फेडरल रोड सेफ्टी कॉर्प्स के प्रवक्ता ओलुसेगुन ओगुंगबेमाइड के एक बयान के अनुसार शुरुआती जांच से पता चलता है कि वाहन "कॉरिडोर पर कानूनी रूप से निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से यात्रा कर रहा था, ओवरटेकिंग के दौरान नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे खड़े एक स्थिर ट्रक से टकरा गया।

प्रत्यक्षदर्शी एडेनिई ओरोजो ने नाइजीरियाई अखबार द पंच को भी बताया कि जोशुआ एक लेक्सस में यात्रा कर रहे थे जो एक खड़े वाहन से टकरा गई। उन्होंने अखबार को बताया, 'जोशुआ ड्राइवर के पीछे एक और व्यक्ति के साथ बैठे थे। ड्राइवर के बगल में एक यात्री भी बैठा था, जिससे दुर्घटनाग्रस्त लेक्सस में चार लोग सवार थे। दुर्घटना से पहले उनकी सुरक्षा टीम उनके पीछे वाले वाहन में थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'ड्राइवर के बगल में बैठा यात्री और जोशुआ के बगल वाला व्यक्ति मौके पर ही मर गए।' जोशुआ, जो ब्रिटिश-नाइजीरियाई माता-पिता के बेटे हैं, ने दुर्घटना स्थल से 85 किमी (53 मील) दूर इकेने में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, और 12 साल की उम्र में ब्रिटेन लौट आए। ब्रिटिश बॉक्सर 19 दिसंबर को यूट्यूबर से फाइटर बने जेक पॉल के साथ अपनी लड़ाई के बाद नाइजीरिया में समय बिता रहे हैं, जिसे जोशुआ ने छठे राउंड में नॉकआउट से जीता था। जोशुआ 15 महीने के ब्रेक के बाद रिंग में लौटे थे। उम्मीद है कि वह 2026 में अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी टायसन फ्यूरी से लड़ेंगे।