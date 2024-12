नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक इस समय लंबे प्रारूप को खेलने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज हैं। बुधवार को दाएं हाथ के ब्रुक को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष क्रम हासिल हो गया। उन्होंने हमवत्न जो रूट को पीछे छोड़ा। उनके रेटिंग अंक अब 898 हो गए हैं। 25 वर्षीय ब्रुक ने न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट में 171 रन बनाए थे। वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट में उन्होंने 123 और 55 रन बनाए। ब्रूक का घर से बाहर टेस्ट में औसत 89.35 है, जबकि घरेलू सरजमीं पर उनका औसत सिर्फ 38.05 है।



घर से बाहर पहले 10 टेस्ट मैचों में बनाए गए सर्वाधिक शतक

डोनाल्ड ब्रैडमैन - 6 (1934)

नील हार्वे - 6 (1953)

केन बैरिंगटन - 6 (1961)

क्रिस ब्रॉड - 6 (1988)

हैरी ब्रूक - 7 (2024)

