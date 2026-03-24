बेंगलुरु : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को तेज गेंदबाज यश दयाल का जोरदार समर्थन किया, भले ही यह पुष्टि की गई कि वह इस समय आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए टीम में शामिल नहीं होंगे; ऐसी खबरें हैं कि उनकी गैरमौजूदगी का संबंध चल रहे कानूनी मामलों से है।

मुख्य कोच मो बोबाट ने कहा कि दयाल एक निजी समस्या से जूझ रहे हैं और उन्होंने दोहराया कि फ्रैंचाइजी खिलाड़ी का लगातार समर्थन कर रही है और उनके साथ नियमित संपर्क में है। बोबाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, 'बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि यश टीम में शामिल नहीं होंगे। वह इस समय एक निजी समस्या से गुजर रहे हैं। हमने उनका पूरा समर्थन किया है और वह अभी भी हमारे साथ अनुबंध में हैं। हम उनके साथ संपर्क में बने रहेंगे।'

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दयाल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसमें एक महिला का यह दावा भी शामिल है कि उन्होंने शादी का वादा करके संबंध बनाए और बाद में उसका शोषण किया। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक शिकायत दर्ज की गई है और मामला कानूनी जांच के दायरे में है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है और आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं।

अनिश्चितता के माहौल के बावजूद खिलाड़ी का समर्थन जारी रखने का RCB का फैसला इस सीज़न से पहले चर्चा का एक मुख्य विषय बन गया है। बोबाट ने कहा कि टीम ने नीलामी के दौरान ऐसी आकस्मिक स्थितियों के लिए योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, 'हम नीलामी में इस सबसे बुरे हालात को ध्यान में रखकर उतरे थे कि हो सकता है कि वह उपलब्ध न हों। इसलिए हमने उसी के अनुसार खिलाड़ियों को चुना और हमारे पास जो विकल्प हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है।'

उन्होंने टीम की गेंदबाजी संसाधनों को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर भी बात की, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। बोबाट ने कहा, 'जोश इस समय ऑस्ट्रेलिया में 'रिटर्न-टू-प्ले' (खेल में वापसी) कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। हम उनके और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही उन्हें खेलने की मंजूरी मिल जाएगी, हमें उम्मीद है कि वह बहुत जल्द हमारे साथ होंगे।'

कमज़ोर गेंदबाजी आक्रमण की बातों को खारिज करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, 'मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे पास गेंदबाजों की एक बहुत अच्छी टीम है। हमें कोई चिंता नहीं है।' उन्होंने घरेलू तेज गेंदबाजी विकल्पों पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'रासिक, अभिनंदन और मंगेश, सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। वे हमारे लिए मजबूत विकल्प हैं।' बोबैट ने एक बड़े ट्रेंड की ओर भी इशारा किया, जो पूरी लीग की टीमों पर असर डाल रहा है - कई तेज गेंदबाज या तो उपलब्ध नहीं हैं या देर से टीम में शामिल हो रहे हैं। यह शायद क्रिकेट के बहुत ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल का ही एक लक्षण है। वर्कलोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह अभी कोई पक्का विज्ञान नहीं है, खासकर तब जब खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट्स के बीच खेलते रहते हैं।'