खेल डैस्क : वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2025 मैच पाकिस्तान के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन (LCCA) ग्राउंड पर हुआ। यह टूर्नामेंट का दूसरा मैच था, जो भारत में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अंतिम दो स्थानों को निर्धारित करने के लिए आयोजित किया गया। रोमांचक मुकाबले के दौरान विंडीज कप्तान हेले मैथ्यूज जख्मी होने के बावजूद बल्लेबाजी करने पहुंची। उन्होंने शतक भी लगाया लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। यह परिणाम एक उलटफेर था, क्योंकि टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाले स्कॉटलैंड (12वें, रेटिंग 34) की तुलना में वेस्टइंडीज की वनडे रैंकिंग (6वें, रेटिंग 85) अधिक मजबूत थी।

Cramps couldn’t stop her. But the scoreboard did 😔 Hayley Matthews battled pain to score a heroic 114* and take West Indies deep into the chase — but they fell agonisingly short of Scotland's total 💔 #HayleyMatthews #WIvSCO #WWCQ pic.twitter.com/RXEcB2fxec

hayley matthews you are insane absolutely insane! retired hurt but came back for the wi after the middle order collapse even after not being able to walk from that stretcher and scored that hundred and has the 4-fer too today! i love women. pic.twitter.com/ZDcIDTKx4e