सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट से पहले बुधवार को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टीमों से मुलाकात की। दोनों टीमों में अंतिम टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में शुरू होना है। यह टेस्ट एक विशेष कार्यक्रम है क्योंकि यह 'जेन मैक्ग्रा दिवस' का प्रतीक है, जो महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा की पत्नी थीं, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। मैच के तीसरे दिन स्थल को गुलाबी रंग से ढक दिया जाएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए लाखों डॉलर जुटाए जाते हैं।

बैठक के दौरान अल्बानीज ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की संभावना की घोषणा की, जो 30 विकेट के साथ भारतीय गेंदबाजी लाइन-अप में एकमात्र योद्धा रहे हैं। 4 मैचों में 12.83 के औसत से और 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से पीएम ने कहा कि हम यहां एक कानून पारित कर सकते हैं जो कहता है कि उसे बाएं हाथ से या एक कदम से गेंदबाजी करनी होगी। जब भी वह गेंदबाजी करने आया है वह बहुत रोमांचक रहा है।

