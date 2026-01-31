पल्लेकल (श्रीलंका) : इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि उन्हें अपने मैदान के बाहर के व्यवहार के बारे में 'अभी और सीखना है' क्योंकि उन्होंने पिछले अक्टूबर में वेलिंगटन में एक नाइट क्लब में अपने साथ हुए झगड़े की सच्चाई को अपनी टीम के साथियों को बचाने के लिए छिपाया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस रात उन्हें बाउंसर ने मुक्का मारा उस रात वह अकेले थे। असल में जब यह घटना हुई तब ब्रूक जैकब बेथेल और जोश टंग के साथ रात्र में घूमने निकले थे लेकिन कप्तान ने अपनी टीम के साथियों को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया।

शुक्रवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड की जीत के बाद जारी एक बयान में ब्रूक ने दौरे की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से मांगी गई अपनी माफी को दोहराया। ब्रूक ने कहा, 'मैं वेलिंगटन में अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता हूं और मानता हूं कि उस शाम वहां दूसरे लोग भी मौजूद थे।' उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी पिछली प्रतिक्रिया पर अफसोस है और मेरा इरादा टीम के अपने साथियों को ऐसी स्थिति से बचाना था जो मेरे फैसलों की वजह से पैदा हुई थी।'

ब्रूक ने कहा, 'मैं मानता हूं कि नेतृत्व के साथ आने वाली मैदान के बाहर की जिम्मेदारियों के बारे में मुझे और सीखना है। मैं इस क्षेत्र विकास करने के लिए तथा निजी और पेशेवर तौर पर बेहतर होने के लिए प्रतिबद्ध हूं।'