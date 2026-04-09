स्पोर्ट्स डेस्क : Gujarat Titans ने Delhi Capitals को एक रोमांचक मुकाबले में सिर्फ 1 रन से हराकर IPL 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव के रन आउट होते ही मैच का रुख बदल गया और गुजरात ने जीत अपने नाम कर ली।

जीत के बाद गिल पर लगा जुर्माना

मैच खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही गुजरात के कप्तान Shubman Gill पर BCCI ने जुर्माना ठोक दिया। टीम द्वारा स्लो ओवर रेट बनाए रखने के कारण गिल पर 12 लाख रुपये का फाइन लगाया गया। यह इस सीजन में गुजरात की पहली गलती थी, जिसके चलते नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई।

क्या कहता है नियम

IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत न्यूनतम ओवर रेट बनाए रखना जरूरी होता है। अगर कोई टीम इसमें चूक करती है तो कप्तान पर जुर्माना लगाया जाता है। चूंकि यह गुजरात का पहला अपराध था, इसलिए गिल को 12 लाख रुपये का दंड मिला, जबकि दोबारा गलती होने पर सजा और कड़ी हो सकती है।

रोमांचक मुकाबले में कैसे पलटा खेल

मैच के आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर रन आउट ने पूरी कहानी बदल दी। इससे पहले मैच में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले और अंत तक रोमांच बना रहा। गुजरात की गेंदबाजी ने दबाव बनाकर मैच अपने पक्ष में कर लिया।

बल्लेबाजी में चमके ये सितारे

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान शुभमन गिल ने 70 रन की शानदार पारी खेली, जबकि Jos Buttler ने 52 और Washington Sundar ने 55 रन बनाए। तीनों बल्लेबाजों की पारियों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

गेंदबाजों ने दिलाई जीत

गेंदबाजी में Rashid Khan ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं Prasidh Krishna ने आखिरी ओवर में 13 रन बचाकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सटीक गेंदबाजी ने दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुजरात टाइटंस के लिए यह जीत बेहद खास रही, लेकिन कप्तान गिल के लिए यह मुकाबला मिश्रित रहा। जहां एक तरफ टीम ने शानदार जीत हासिल की, वहीं दूसरी ओर स्लो ओवर रेट की गलती उन्हें भारी पड़ गई और जुर्माना देना पड़ा।