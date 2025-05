खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच में शुभमन गिल एक विवादास्पद रन-आउट के बाद अंपायर से तीखी बहस में उलझ गए। गिल शानदार फॉर्म में थे और 38 गेंदों में 76 रन की धुआंधार पारी खेलकर GT को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि, 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर विवाद खड़ा हो गया। जोस बटलर ने जीशान अंसारी की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की ओर खेलकर तेज सिंगल लिया। हर्षल पटेल ने तेजी से गेंद उठाकर थ्रो किया, जो गिल के क्रीज में पहुंचने से पहले स्टंप्स से टकराया। रिप्ले में असमंजस था कि स्टंप्स गेंद से हिले या विकेटकीपर के दस्तानों से। तीसरे अंपायर ने गिल को आउट करार दिया। इस फैसले से नाराज गिल ने मैदान पर और डगआउट में लौटने के बाद मैच रेफरी से तीखी बहस की, जिसे कैमरे ने कैद किया। यह घटना गिल की शानदार पारी को विवादों में लपेट गई।

