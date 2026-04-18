अहमदाबाद (गुजरात) : गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में वॉशिंगटन सुंदर के बॉलिंग ओवर सीमित करने के टीम के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह से मैच की परिस्थितियों पर आधारित था, न कि किसी फिटनेस संबंधी चिंता के कारण। शुक्रवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर GT की 5 विकेट की जीत के बाद जियो हॉटस्टार पर बोलते हुए पटेल ने सुंदर की फिटनेस या बॉलिंग को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया।

पटेल ने कहा, 'कोई छोटी-मोटी चोट नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यह पूरी तरह से परिस्थितियों और मैच-अप पर आधारित फैसला है। अहमदाबाद जैसी पिच पर, जहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता उनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अगर क्रीज पर ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज होते, तो हम निश्चित रूप से उन्हें बॉलिंग देते। बात बस उन्हें मैच में लाने के लिए सही स्थिति ढूंढ़ने की है।'

सुंदर, जो बीच के ओवरों में अपनी ऑफ-स्पिन और कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, का इस मैच (KKR के खिलाफ) में कम ही इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गुजरात ने पिच की परिस्थितियों के हिसाब से दूसरे बॉलिंग विकल्पों पर भरोसा किया।