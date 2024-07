ढाका ( निकलेश जैन ) शतरंज के क्षेत्र से शुक्रवार शाम बहुत दुखद खबर मिली जब एशिया के अनुभवी खिलाड़ी और बांग्लादेश के शीर्ष ग्रैंडमास्टर्स में से एक, ज़ियाउर रहमान का आज बांग्लादेश नेशनल चैंपियनशिप में खेलते समय निधन हो गया। उनकी उम्र 50 साल थी।

जब ज़ियाउर अपने 12वें राउंड का खेल ग्रांड मास्टर इनामुल हुसैन के खिलाफ खेल रहे थे, तब अचानक वह कुर्सी से गिर गए। गिरने के बाद उन्हें तुरंत कार्डियक अस्पताल ले जाया गया। उनकी नाड़ी नहीं मिली और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2022 में, उन्होंने अपने बेटे ताहसिन ताजवार ज़िया के साथ 44वें शतरंज ओलंपियाड में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करके इतिहास रचा। वे राष्ट्रीय शतरंज टीम में शामिल होने वाले पहले पिता-पुत्र की जोड़ी थे।

यह शतरंज समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ज़ियाउर एक बहुत ही मजबूत ग्रैंडमास्टर और अनुभवी शतरंज प्रशिक्षक थे जिन्होंने कई भारतीय खिलाड़ियों की मदद की थी।

We have very sad news coming in. One of Bangladesh's top Grandmasters, Ziaur Rahman passed away today while playing in the Bangladesh National Championships. He was 50 years old. When Ziaur was playing his 12th round game against GM Enamul Hossain, he suddenly fell from the… pic.twitter.com/scftNFtmoN

Tragic news about passing of GM Ziaur Rahman. Strongest Bangladeshi player for decades, he was just 50, and news are just shocking. His smile and mild manners made Ziaur popular East&West - he wasn't just a nice person - but a superb player (2570 at his best). He will be missed. pic.twitter.com/l48opSoJMG