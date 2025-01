खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) का चौथा दिन टीम इंडिया के लिए दृढ़ संघर्ष का दिन था। भारतीय गेंदबाज़ जसप्रित बुमरा और आकाश दीप ने ब्रिस्बेन टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए फॉलोऑन न देकर संभावित और शर्मनाक पारी की हार को टाल दिया। फॉलो-ऑन और संभावित पारी की हार से बचने की चुनौती के साथ, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा के अर्धशतकों के साथ-साथ बुमराह और आकाश दीप के बीच साझेदारी ने भारत को चौथे दिन का अंत 252/9 पर करने में मदद की। महत्वपूर्ण पारियों ने भारत को टेस्ट में लड़ने का मौका दिया, जो अब तक लगातार बारिश से प्रभावित रहा है।

