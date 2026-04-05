स्पोर्ट्स डेस्क : Bengaluru FC ने इंडियन सुपर लीग 2025-26 के एक अहम मुकाबले में FC Goa को 2-0 से हराकर टॉप-4 की रेस में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस जीत के साथ बेंगलुरु एफसी 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं FC गोवा 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर खिसक गई है। इस मैच में रयान विलियम्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच की शुरुआत में ही सुनील छेत्री ने दिलाई बढ़त

बेंगलुरु एफसी ने मैच की शानदार शुरुआत की और तीसरे ही मिनट में कप्तान Sunil Chhetri ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। ब्रायन सांचेज और आशिक कुरुनियन के शानदार मूव के बाद छेत्री को मौका मिला, जिसे उन्होंने शानदार राइट फुट शॉट से गोल में बदल दिया।

एफसी गोवा ने बनाए मौके, लेकिन नहीं कर सके गोल

गोल खाने के बाद FC गोवा ने वापसी की कोशिश की और कई मौके भी बनाए। संदीप झिंगन का हेडर मामूली अंतर से बाहर चला गया, वहीं ब्रिसन फर्नांडिस ने दूर से शॉट लगाया जिसे गुरप्रीत सिंह संधू ने रोक लिया। 17वें मिनट में पोल मोरेनो का हेडर पोस्ट से टकरा गया, जो गोवा का सबसे अच्छा मौका था।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला

दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बेंगलुरु ने काउंटर अटैक में मौके बनाए, जबकि गोवा ने सेट पीस के जरिए गोल करने की कोशिश की। हालांकि दोनों टीमों की डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया और लंबे समय तक कोई गोल नहीं हुआ।

आखिरी मिनटों में नामग्याल भूटिया ने पक्की की जीत

मैच के इंजरी टाइम में सब्स्टीट्यूट Namgyal Bhutia ने गोल कर बेंगलुरु की जीत पक्की कर दी। लालरेमटलुआंगा फनाई के पास पर भूटिया ने बॉक्स के दाईं ओर से शानदार फिनिश किया और स्कोर 2-0 कर दिया। इसके बाद FC गोवा वापसी नहीं कर सकी और बेंगलुरु ने मैच जीत लिया।

टॉप-4 की रेस हुई और रोमांचक

इस जीत के साथ बेंगलुरु एफसी टॉप-4 की रेस में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। टीम अब मुंबई सिटी एफसी, मोहुन बागान और जमशेदपुर एफसी के बराबर अंकों पर पहुंच गई है। आने वाले मुकाबले प्लेऑफ की तस्वीर साफ करेंगे।